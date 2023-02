L'espace, c'est VAST ? Découvrez cette start-up du NewSpace qui fait beaucoup parler d'elle

Vous ne connaissez pas non plus Launcher ? Cette fois, c'est pourtant une entreprise reconnue du domaine spatial. Fondée en 2017 et située à Hawthorne, l'entreprise avait de grandes ambitions, avec une technologie de moteur-fusée imprimé en 3D, un lanceur en développement et un petit satellite « de service » capable d'emporter plusieurs petits satellites, de les garder avec lui et de les éjecter sur des orbites très précises à un moment choisi.

Le premier exemplaire de ce véhicule, nommé « Orbiter » (la start-up a vraiment choisi des noms très originaux…) est en orbite depuis début janvier 2023 avec 8 satellites passagers, mais la démonstration a tourné court, car le porteur est tombé en panne. Cela a pu jouer dans l'achat-absorption de VAST de ce 21 février.