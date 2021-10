La start-up Varda Space veut fabriquer des objets en orbite pour les ramener sur Terre

Au mois d'août, Varda Space a acheté trois plateformes satellitaires Photon à RocketLab, afin de n'avoir à se focaliser « que » sur l'aspect production et… transport du produit fini. Car oui, produire en orbite c'est bien, mais il faut pouvoir transférer ensuite l'objet à son client, qui se trouve sur Terre.

Il s'agit donc organiser à la fois la production en orbite basse, mais aussi de prévoir une capsule capable de traverser l'atmosphère et de livrer rapidement et en bon état son contenu. Will Bruey, cofondateur de l'entreprise, ne s'y trompe pas : « Foncer à travers l'atmosphère à Mach 28, c'est le défi le plus important », explique-t-il.