Impulse Space prépare la première mission privée qui tentera d'atterrir sur Mars

Relativity Space est presque aussi mal connue. L'entreprise a fait beaucoup parler d'elle depuis 2016, avec la promesse de mettre en service ses fameux « lanceurs imprimés en 3D », Terran-1 d'abord, puis à partir de 2024, la fusée entièrement réutilisable (1er et 2è étage) Terran-R. Le tout premier exemplaire de Terran-1 est actuellement en test à Cape Canaveral, sur le site LC-16 loué par l'entreprise, et semble se comporter comme prévu pour un décollage inaugural d'ici quelques mois. Relativity Space, qui utilise de larges machines pour produire ses étages par impression additive compte sur une rapide montée en puissance et différentes levées de fonds pour s'assurer une place dans le segment des lanceurs légers et moyens. Une route que l'on connait sinueuse, mais Relativity Space s'en donne les moyens… Tout comme pour Impulse Space, elle a tout à prouver, sauf son ambition.