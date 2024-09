Ce devait être l’élément central de la mission Polaris Dawn qui a décollé sans encombre le 10 septembre. Après une journée à manœuvrer à haute altitude, devenant le seul équipage depuis les missions Apollo à dépasser les 1 000 km d’altitude (la capsule a atteint une orbite de 200 x 1 400 km hier), les quatre astronautes se sont préparés pour leur sortie extravéhiculaire, ou EVA. Celle-ci possédait plusieurs spécificités.

D’abord, il s’agit bien de la première organisée de manière entièrement privée par SpaceX : communications, gestion des procédures et scaphandres ont été créés par la firme californienne. D’autre part, l’espace restreint dans la capsule Crew Dragon impliquait que les quatre participants à la mission (le milliardaire Jared Isaacman, le pilote Scott Potteet, et les deux employées de SpaceX Sarah Gillis et Anna Menon) soient tous exposés au vide avant d’ouvrir l’écoutille. C’était en soi déjà un record pour une sortie spatiale, même s’il faut être précis, seuls Jared Isaacman et Sarah Gillis sont sortis « dehors », et tous les quatre sont restés connectés à la capsule via des sangles et leurs ombilicaux, leur amenant électricité et oxygène.