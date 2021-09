Les quatre touristes de SpaceX sont rentrés sur Terre sans encombre ce week-end

Leur première journée laissait craindre une mission pratiquement sans communication avec le sol, ou bien une exclusivité totale à Time et Netflix (après tout, les deux derniers épisodes de la petite série documentaire dédiée à la mission évoqueront le vol en détail). Mais il ne s'agissait en fait que de donner le temps aux passagers de s'adapter au vol spatial et de profiter de l'expérience. Car la vie à quatre dans un petit espace comme celui-ci nécessite quelques concessions, en plus de devoir supporter l'impesanteur de manière continue. Jared Isaacman, Sian Proctor, Hayley Arceneaux et Chris Sembroski n'ont en tout cas pas souffert de forme grave du « mal de l'espace », et ont profité de longues heures de leur grande fenêtre ouverte sur le monde.