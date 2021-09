SpaceX va envoyer en orbite une capsule Crew Dragon avec 4 touristes spatiaux à son bord

Et cette fois, c'est la bonne ? L'ESA, la NASA et Arianespace ont défini une nouvelle date pour le décollage du télescope JWST depuis le Centre spatial guyanais . Le grand bijou de technologie n'a pas encore quitté la Californie, mais son lanceur est arrivé sur place et les équipes se préparent pour l'un des plus importants comptes à rebours.