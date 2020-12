La NASA et l'ESA ont dévoilé l'équipage qui partira à bord de l'ISS à l'automne 2021

Les astronautes de la mission Crew-3 resteront six mois à bord de la station spatiale et, durant leur séjour, croiseront l’équipage de Crew-2. Grâce à SpaceX et à sa capsule, l’ISS peut désormais accueillir sept astronautes au lieu de six, ce qui permet notamment d’augmenter les capacités de recherches scientifiques.