Inspiration4 décolle et atteint l'orbite sous l'oeil des caméras de Netflix (et du monde)

À 2h02 (heure de Paris), la fusée a allumé ses neuf moteurs et propulsé la capsule dans le ciel au-dessus du Centre Spatial Kennedy , avant de basculer vers l'Est et de gagner vitesse et altitude. Après 2 minutes et 40 secondes de vol, les deux étages de Falcon 9 se sont séparés. Le premier a réalisé la désormais traditionnelle parabole avant de freiner et de traverser l'atmosphère en sens inverse pour se poser sur la barge automatisée de SpaceX « A Shortfall of Gravitas » , tandis que l'étage supérieur accélérait pour pousser Crew Dragon à une vitesse orbitale. Après 12 minutes de vol, le moteur s'est éteint et la capsule « Resilience », en orbite, faisait vivre à ses quatre occupants leurs premiers instants en impesanteur autour de la Terre. Le nez de la capsule s'est ensuite ouvert pour dévoiler la superbe coupole qui leur permet de sortir la tête et d'observer l'extérieur avec une vue inégalée.