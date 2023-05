Pour sa 10e mission habitée, la capsule Crew Dragon a de nouveau emmené une mission privée sur l'ISS !

Pour ce qui est des statistiques, Crew Dragon tient aussi une place de plus en plus importante dans le panorama des véhicules en fonction autour du monde : elle signait là sa dixième mission habitée, et un total de 38 astronautes transportés en à peine plus de 3 ans. Ce qui n'est pas un record, mais souligne à quel point la capsule de SpaceX est devenue indispensable… en particulier pour les missions privées telle qu'Axiom-2. En accord avec la NASA, qui laisse le droit de s'amarrer à l'ISS à environ un véhicule par an côté non-russe, quatre « touristes » peuvent ainsi profiter des installations du bord (mais pas toutes, il s'agit tout de même d'un ensemble de laboratoires scientifiques).