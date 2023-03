Vous avez de la place pour onze ? L'équipage de Crew-6 est arrivé sur l'ISS

Comme on peut s'en douter, Crew-6 est là pour remplacer Crew-5 et ses quatre membres d'équipage (Nicole Mann, Josh Cassada, Koichi Wakata et Anna Kikina). Ces derniers font former leurs successeurs dans une semaine de transition, avant un désamarrage et un retour sur Terre prévu le 9 mars, mais qui dépendra de la météo pour leur amerrissage. Les trois membres d'équipage restant sont ceux arrivés avec la capsule Soyouz (MS-22, remplacée en février par MS-23), l'américain Frank Rubio et ses deux collègues russes Sergei Prokopiev et Dmitri Petelin. Ces derniers sont à mi-chemin de leur vol modifié en juillet, qui durera finalement un an ou presque.