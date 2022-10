Découvrez la mission Crew-5 qui s'envole vers l'orbite aujourd'hui

Pour ce deuxième vol de la capsule « Endurance », ce sont deux astronautes de la NASA qui n'ont encore jamais été dans l'espace qui seront aux commandes, aux postes de commandante (Nicole Mann) et de pilote (Josh Cassada). Ces deux « rookies » sont issus de la même sélection de 2013 dont ils sont, c'est à noter, les derniers à s'envoler vers l'orbite.

Pour les accompagner, ils ont avec eux le très expérimenté astronaute japonais Koichi Wakata (59 ans et 5 voyages spatiaux). Pour sa part, il coche presque le Grand Chelem des véhicules spatiaux, puisqu'il a volé sur navette, Soyouz, Crew Dragon et l'ISS. La Russe Anna Kikina, actuellement seule représentante féminine du contingent russe de Roscosmos, complète l'équipage et décollera elle aussi pour la première fois vers l'espace.