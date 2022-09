Qui est Samantha Cristoforetti, première commandante européenne de l'ISS

Pour son 45e anniversaire, Samantha Cristoforetti avait eu le droit de revêtir sa combinaison de vol et de se préparer pour le décollage orbital qui avait lieu le lendemain. Car le 27 avril 2022, avec la capsule Crew Dragon (Crew-4) de SpaceX, elle décollait à destination de la Station spatiale internationale.

Membre de la sélection d'astronautes de l'ESA depuis la sélection de 2008 et collègue de Thomas Pesquet, celle qui fut l'une des premières femmes pilotes de chasse en Italie est devenue depuis une décennie l'une des très rares astronautes féminines européennes. Dans les traces d'Elen Sharman et Claudie Haigneré, elle s'était envolée une première fois pour l'orbite en 2014 pour sa mission « Futura », qui avait à l'époque fait beaucoup parler d'elle, puisqu'elle en revenait avec le vol le plus long jamais réalisé par une femme, 200 jours en orbite (il fut ensuite dépassé).