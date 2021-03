Thomas Pesquet commandera l'ISS, une première pour un Français

Le 22 avril prochain, la mission Crew-2 de la NASA devrait décoller depuis le Centre Spatial Kennedy. Au sein de la capsule Crew Dragon, quatre astronautes se partageront les quelques mètres cubes d'espace avant de rejoindre l'ISS. Shane Kimbrough (qui commande la capsule), Meghan McArthur (qui la pilote), le Japonais Akihiko Hoshide et l'astronaute français de l'ESA Thomas Pesquet vont rejoindre le reste de l'équipage de la station pour une brève période de transition. Ils seront onze à bord !

Avec toute cette activité, et plusieurs départs et arrivées groupés au cours du printemps, le poste de commandant de l'ISS sera attribué successivement à l'Américaine Shannon Walker, puis (si tout se passe comme prévu) au Russe Oleg Novitsky et, à la faveur des prochains échanges d'équipages cet automne, à Thomas Pesquet.