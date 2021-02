Devenez astronaute ! L'agence spatiale européenne dévoile sa nouvelle campagne de recrutement

Enfin, l'ESA a présenté un projet particulier, visant à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nommée « Parastronaute », ce volet vise à évaluer le handicap dans un cadre de travail astronautique, pour savoir où sont les limites, ce qu'il est possible de faire en faveur de l'inclusion et quelles barrières à l'entrée peuvent être supprimées. Déterminée à poser la question du handicap et à ouvrir le débat, l'agence spatiale européenne est la première à lancer un programme de ce genre pour permettre au plus grand nombre de profils de travailler et de s'épanouir dans l'espace.

Un premier groupe basé sur la qualification paralympique est ouvert à la sélection : membre postérieur sous genou déficient ou manquant, membre postérieur atrophié ou allongé, et personnes de petite taille (< 130cm).