La Russie souhaiterait quitter l'ISS après 2024... mais laisse ses partenaires dans le flou

Le premier grand « entretien » entre le nouveau directeur de Roscosmos, l’agence spatiale russe et le président Vladimir Poutine n’est pas passé inaperçu. En effet, Youri Borissov, en plus de s’expliquer sur le recentrage à venir sur les activités de défense et sur les constellations de satellites russes, a acté le retrait de la participation russe à l’ISS après 2024. Information qui a depuis fait le tour de la planète dans la soirée du 26 juillet.

Tout comme au début de l’invasion russe de l’Ukraine, il est difficile de savoir exactement comment les autres participants de l’ISS pourraient continuer l’aventure sans la Russie. En effet, la station n’est pas prévue pour cela, et la mise en place de solutions alternatives (par exemple pour rehausser l’orbite ou contrôler l’ensemble des sections), sans être impossible, n’est pas simple. Parmi les alternatives, les partenaires non russes pourraient louer à prix d’or les modules de Roscosmos, mais on a du mal à l’imaginer dans le contexte actuel.