D’après la Russie, l’ISS pourrait bientôt souffrir de détériorations irréparables

En réalité, la situation est bien plus complexe. Le montage principal de la station s’est en effet échelonné entre 1998 et 2011. Or, les premiers modules déployés, notamment Zarya et Zvezda côté russe, commencent à accuser leur âge. Depuis 2019, plusieurs petites fuites d’atmosphères ont ainsi été détectées dans Zvezda. Et cette semaine, on apprend que des micro-fissures superficielles ont été détectées à bord de Zarya. C’est ce qu’a affirmé par voie de presse Vladimir Solovyov, l’ingénieur en chef d’Energuia, la compagnie russe qui produit les principaux composants spatiaux du pays.