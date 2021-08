Trois ans plus tard, le fameux trou sur Soyouz fait à nouveau parler de lui

Reste encore le pourquoi, et là aussi le mystère dépasse largement les capacités d'un polygraphe. Dans les faits, difficile de tenter d'expliquer ce qui pourrait pousser un astronaute à aller saboter un Soyouz de la sorte. L'hypothèse avancée dans les articles russes évoquent l'idée d'un retour anticipé de la capsule à cause des dégâts, mais ça ne « colle » pas vraiment. Il aurait fallu que la fuite soit majeure pour que les astronautes doivent quitter l'ISS immédiatement, mais un trou trop gros aurait tout simplement mené à condamner l'écoutille, et donc à renvoyer Soyouz MS-09 sur Terre à vide (avec l'envoi en urgence un ou deux mois plus tard d'une autre capsule à vide ou avec un seul cosmonaute). D'autre part, on peut se demander si, pour quitter l'ISS plus vite, il n'aurait pas été plus simple de saboter la station elle-même. Quitte à percer des trous… En réalité, Soyouz MS-09, malgré son colmatage, est restée amarrée jusqu'à décembre, sa mission a même été rallongée. Et ses trois occupants, dont les activités en public ont été quotidiennes durant les mois avant et après l'incident, n'ont pas montré une instabilité psychologique ou des comportements violents voire autodestructeurs.