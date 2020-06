Changement de batteries et petite fuite : la Station spatiale internationale en maintenance !

Bob Behnken et Chris Cassidy n'ont pas traîné. En six heures et 7 minutes de travail, il ont montré qu'ils n'avaient rien perdu de leur « habitude » à travailler à l'extérieur de la station spatiale internationale. Les deux astronautes expérimentés (c'était leur 7e sortie à tous les deux) avaient pour mission de remplacer d'imposantes batteries Nickel-Hydrogène présentes sur l'ISS depuis presque deux décennies par leur équivalent en technologie Lithium-Ion. Les travaux ne sont toutefois pas terminés, il leur faudra sortir le 1er juillet, et probablement une à deux autres fois le mois prochain pour terminer cet échange sur la poutre centrale de l'ISS, en manipulant les grandes batteries et adaptateurs qui permettront à la station de rester autonome une décennie supplémentaire.