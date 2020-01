Les astronautes Koch et Meir changent les batteries de l'ISS dans des conditions difficiles

L'astronaute Jessica Meir en scaphandre lors de la sortie précédente

Un job au bout du monde

Conditions dégradées

Résultats impeccables

Source : Space Flight Now

La préparation ne fait pas tout, et certaines sorties dans l'espace réservent des surprises difficiles. Ce fut le cas ce 15 janvier, malgré une intense préparation. Jessica Meir et Christina Koch sont en effet sorties du sas Quest sur l'ISS pour continuer de changer les batteries de la station. Une tâche compliquée, notamment parce que le pack de batteries concerné se situe tout au bout de la poutre centrale qui abrite les panneaux solaires et les radiateurs : les deux astronautes n'ont donc pas pu être aidées par le bras robotisé de la station.Toutefois, ce n'est pas la première manipulation de ce genre : depuis 2016 les sorties en scaphandre se succèdent pour échanger les anciennes batteries nickel-hydrogène par de nouvelles unités lithium-ion. Sauf qu'hier, arrivée au bout de l'ISS, Christina Koch a eu la désagréable surprise de voir le support externe de son casque se détacher.Sur les scaphandres spatiaux américains EMU, le support externe du casque est un élément important : il contient deux «» intégrées, qui permettent à l'astronautes de travailler lorsque l'ISS passe dans l'ombre de la Terre (soit 45 minutes toutes les 90 minutes environ), ainsi que la caméra qui transmet son « point de vue » et permet aux équipes au sol de l'aider s'il y a un souci.Lors de cette mission, le support de Christina Koch s'est donc détaché et Jessica Meir, venue en renfort de sa collègue, n'a rien pu faire pour le rattacher, le plaçant dans un sac. La sortie est ensuite devenue considérablement plus difficile pour Christina Koch, qui a dû travailler avec l'éclairage de sa voisine (ou rester dans l'ombre), et n'a plus pu filmer plus ce qu'elle faisait. Comble de malchance, une heure plus tard ce sont les communications entre son scaphandre et le sol qui se sont fortement dégradées. Heureusement, Jessica Meir l'entendait toujours très bien, sans quoi la sortie aurait été écourtée, pour ne pas mettre l'astronaute en danger.Après 7 heures et 29 minutes d'efforts, les deux astronautes ont tout de même réussi tous les remplacements de batteries prévus. Elles ont même pris de l'avance sur leur prochaine sortie, prévue ce lundi 20 janvier. Il reste deux unités à changer avant qu'un prochain cargo japonais, prévu dans quelques mois, amène à nouveau tout un pack de nouvelles batteries.