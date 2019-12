L'astronaute Christina Koch bat le record du plus long séjour dans l'espace pour une femme

Préparer les futures missions de la NASA

Un rêve devenu réalité

Source : CNN

Ce n'est pas la première fois cette année que Christina Koch bat un record. Au mois d'octobre dernier, elle réalisait la première sortie extravéhiculaire exclusivement féminine aux côtés de sa collègue de la NASA Jessica Meir.Elle vient désormais d'établir le nouveau record du plus long séjour passé dans l'espace pour une femme. Elle a ainsi dépassé les 288 jours de Peggy Whitson, qui détient tout de même le record féminin du plus long temps cumulé passé à bord de l'ISS. De son côté, Christina Koch est arrivée sur la station en mars 2019 et la quittera en février 2020, elle se rapprochera ainsi du record du plus long séjour dans l'espace établi par l'Américain Scott Kelly avec 340 jours.Grâce à cette mission, Christina Koch va permettre aux scientifiques de mieux étudier les effets de la microgravité sur le corps humain, ces données vont être essentielles aux futures missions de la NASA vers la Lune puis Mars . «», a confié l'astronaute à CBS Née en 1979 dans l'État du Michigan, Christina Koch a toujours rêvé de devenir astronaute. Ingénieure de formation, elle rejoint la NASA en 2001 où elle a notamment travaillé au centre de vol spatial Goddard, dans lequel est développé une grande partie du matériel envoyé dans l'espace par l'Agence américaine.En 2013, elle est sélectionnée pour être astronaute et entame sa formation et ses entraînements. Étonnamment, le long séjour dans l'espace qu'elle est en train d'effectuer est également son premier, et elle a d'ores et déjà réalisé quatre sorties extravéhiculaires, ce qui équivaut à un plus de 27 heures passées dans le vide spatial.», a déclaré Christina Koch à CNN.Espérons que ces belles paroles pourront servir d'inspiration aux enfants qui rêvent de devenir astronaute.