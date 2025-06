Ce type de collision, bien qu'assez courant à l’échelle cosmique, constituerait l’impact le plus important sur la Lune depuis 5 000 ans. Selon les estimations des chercheurs, jusqu’à 10 % de ces débris pourraient être capturés par le champ gravitationnel terrestre dans les jours suivant l’événement, avec des conséquences évidentes pour les satellites en orbite basse.

Rassurez-vous, et n'imaginez pas de gros rochers venir nous bombarder. Ces fragments seront majoritairement de taille millimétrique à centimétrique, et voyageront à des vitesses de l'ordre de 4 à 18 km/s par rapport aux satellites, et jusqu'à 25 km/s lors de leur rentrée atmosphérique. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 55 fois plus rapide qu'une balle de 9 mm. C'est donc largement suffisant pour transpercer la structure d'engins situés en orbite.

Les simulations évoquent une multiplication par 1 000 du flux météoritique habituel dans la basse orbite, sur plusieurs jours. En surface, ces micrométéorites se consumeraient dans l’atmosphère, engendrant un spectacle lumineux impressionnant, un véritable feu d’artifice lunaire, visible à l’œil nu. Toutefois, pour les opérateurs de satellites, l’heure ne serait pas à la contemplation : ce genre d’événement peut nécessiter des manœuvres d’évitement urgentes et coûteuses, voire endommager irrémédiablement certains dispositifs, notamment ceux dépourvus de protection active.

D'ici 2032, l'orbite basse sera nettement plus surchargée qu'aujourd'hui : Starlink, OneWeb, constellations militaires ou civiles, etc. Toute une infrastructure numérique est donc potentiellement exposée par un tel impact, s'il devait avoir lieu.

De là à envisager une mission de déviation de l’astéroïde ? Ce n’est pas impossible. Avec sept années devant nous, il serait techniquement envisageable d’imiter la mission DART menée par la NASA en 2022, qui avait dévié l’astéroïde Dimorphos. 2024 YR4 est d’ailleurs deux fois plus petit que Dimorphos, ce qui en fait une cible idéale. Mais à la différence de DART, cette fois, la cible ne menace pas directement la Terre. Une intervention trop tardive pourrait même aggraver la situation si elle modifiait la trajectoire de 2024 YR4 vers… notre planète.

Faut-il s’inquiéter d’un tel scénario ? Non, pas dans l’immédiat. Les probabilités restent tout de même faibles, l’échéance lointaine, et aucun risque pour les humains n’est à craindre, même en cas de collision. L'atmosphère jouerait parfaitement son rôle de bouclier et aucun fragment n'atteindra le sol.

Pour les scientifiques, en revanche, l'événement serait une rare opportunité : observer en temps réel les effets d'un impact sur notre unique satellite, analyser la dynamique des éjectas, revoir leurs modèles de collision, et tester (peut-être) la réactivité de nos systèmes de défense planétaire. D'ici là, 2024 YR4 est placé sous haute surveillance, même s'il a plus de chance de passer à côté de la Lune que l'inverse.