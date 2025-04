Des informations rapportées par le quotidien espagnol El Pais, mais qui, comme l'expliquent les scientifiques, ne sont encore que des résultats préliminaires. De nouvelles observations seront faites au mois de mai prochain afin d'affiner les informations qui ont été obtenues. Mais l'on sait déjà qu'il aurait une taille approchant les 60 mètres.

Et alors que la potentielle collision avec la Terre inquiétait (de manière bien compréhensible) cette rencontre avec la Lune a plutôt tendance à exciter les scientifiques. « Nous savons déjà que la Lune est pleine de cratères et que de très petits objets entrent constamment en collision avec sa surface, mais nous n’avons jamais observé de collision impliquant un objet de plus de 50 mètres. Ce serait incroyable » indique Julia de León, de l'Institut d’astrophysique des îles Canaries à La Palma.