La NASA comme l'ESA annoncent que les observations vont se poursuivre au fil des mois et années afin d'affiner au mieux les données et évaluer les risques de manière plus précise. La bonne nouvelle, c'est que malgré sa taille considérable, il ne s'agit pas d'un astéroïde de type « destructeur de planète ». À l'heure actuelle, ce dernier a 99 % de chances de plutôt passer à côté de la Terre.

Le magazine Mashable rappelle que la météorite qui a frappé l'Arizona il y a 50 000 ans et qui a créé le « Meteor Crater », soit un cratère en forme de bol, qui mesure entre 1 200 et 1 400 mètres de diamètre et dont la profondeur est de 190 mètres, mesurait environ 50 mètres de diamètre (pour 300 000 tonnes).