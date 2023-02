Avec NEOMIR, l'ESA veut nous protéger des astéroïdes invisibles depuis la Terre

Il y a quelques jours, le 15 février, c'était l'anniversaire des 10 ans de la météorite de Chelyabinsk. Ce petit astéroïde, compris entre 15 et 20 mètres de diamètre, n'avait pas été détecté et était entré dans l'atmosphère au-dessus de la Russie en 2013, générant une forte onde de choc et terminant sa course dans un lac gelé. La population alentour avait été touchée. Bris de verre, choc sonique, l'énergie dégagée était équivalente à celle d'une bombe nucléaire de 500 kilotonnes (soit environ 30 fois Hiroshima). L'événement avait alors généré autour du monde un effort important pour détecter un maximum d'astéroïdes géocroiseurs, soit ceux qui sont susceptibles, au fil du temps, de croiser l'orbite du système Terre-Lune.

Aujourd'hui, les agences estiment avoir catalogué plus de 80 % de tous les petits corps de plus de 300 mètres de diamètre. Mais moins de 20 % des plus petits, dont la population est estimée à 30 000 pour les astéroïdes de plus de 100 mètres de diamètre, et entre 40 et 50 millions pour ceux qui ne mesurent que quelques mètres, ont été repérés.