Asteroid Day : l'ESA retire de ses prévisions une potentielle collision en 2052

Ce n'est pas si simple. Car à ce moment-là, 2021 QM1 était très éloigné de la Terre... Et il passait devant la Voie Lactée, zone brillante qui rend les observations difficiles. Si difficiles qu'il a fallu l'aide du Very Large Telescope (VLT) et l'un de ses miroirs de 8 mètres de diamètre ! Le VLT a finalement pu le détecter le 24 mai, 2021 QM1 devenant l'astéroïde avec la plus faible signature visible à être détecté depuis la Terre ! Il a fallu beaucoup d'efforts… Pour confirmer que finalement, le petit astéroïde ne poserait pas de problème de collision, ni maintenant ni en 2052.