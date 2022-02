Un astéroïde devient brièvement le plus dangereux en une décennie

Ce type de découverte mène à l'activation de nombreux observatoires autour du monde, afin de réduire les incertitudes de trajectoire et d'affiner les probabilités. Au fur et à mesure que l'astéroïde se déplace dans le ciel, son parcours actuel et futur peut être déterminé avec de plus en plus de confiance. Il est normal que dans les premiers jours, certaines mesures soient contraires aux observations suivantes. Cela dépend des télescopes, des mesures de distance et vitesse estimée, de la taille de l'astéroïde…