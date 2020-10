Le prochain astéroïde capturé par la Terre serait un déchet spatial de 1966

Certains de ces objets, dans leur course à travers le système solaire, s’approchent suffisamment près de la Terre pour être capturés par cette dernière. En raison de l’influence de la Lune et du Soleil, ces astéroïdes ne restent généralement que peu de temps dans notre voisinage immédiat. C’est notamment le cas de l’astéroïde 2020 SO. Découvert le 17 septembre, ce petit objet devrait entamer un ballet gravitationnel entre la Terre et la Lune d’ici quelques semaines avant de repartir dans sa course autour du Soleil au printemps.