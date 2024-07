Les échantillons de l'astéroïde Bennu ont livré leurs premiers secrets à la NASA

Si les premiers résultats visuels des 121,6 grammes d'astéroïde rapportés par la mission OSIRIS-REx avaient déjà donné des données prometteuses, il restait scientifiquement beaucoup à faire. D'ailleurs, les recherches ne font que commencer avec ces petits morceaux de l'astéroïde géocroiseur Bennu (500 mètres de diamètre environ), et contrairement à ce que l'on imagine souvent, même de minuscules fragments peuvent suffire aux instruments les plus modernes pour déchiffrer un lointain passé.

Car c'est l'enjeu : contrairement aux météorites qui s'écrasent sur Terre, ces échantillons prélevés à la surface (et un peu en dessous) de Bennu n'ont pas subi de modification majeure en plus de 4,5 milliards d'années. « La récolte que nous avons rapportée est la plus grande réserve de composés d'astéroïdes inaltérés disponible sur Terre », a expliqué le responsable scientifique de la mission, Dante Lauretta.