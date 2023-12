Oups, la capsule qui ramenait les échantillons d'astéroïdes d'OSIRIS-REx a failli s'écraser !

Mais, et c'est là que ça se complique, une fois que le système est livré pour être empaqueté dans la capsule de vol et branché, plus question de le tester, évidemment (sans quoi il faut remettre le système pyrotechnique, replier les parachutes, et tout refaire). Pour couronner le tout, personne ne s'en est aperçu, mais deux branchements ont été inversés, parce qu'un label indiquait « main » (en anglais : principal) et désignait deux actions différentes sur le système de commande et sur le système de parachutes.