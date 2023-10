Bennu : les échantillons d'astéroïde de la NASA révèlent déjà des secrets

Lors d'une conférence en grande pompe mercredi 11 octobre, les équipes ont présenté leurs premiers résultats, sur des échantillons collectés sur les bords du collecteur : de très grandes quantités de molécules carbonées et des argiles saturées d'eau ! C'est une bonne nouvelle, parce que c'est directement ce que la mission OSIRIS-REx allait chercher sur Bennu (qui, pour rappel, est de type C – carboné). Les matériaux étudiés sont particulièrement précieux, car ils naviguent dans le Système solaire depuis sa création il y a 4,5 milliards d'années. Et, peut-être même certaines poussières datent-elles d'avant l'accrétion et la fusion de notre Soleil. L'objectif global de la mission était de ramener 60 grammes de récolte ! Or il y en a beaucoup plus, une quantité pas encore totalement déterminée, autour de 250 grammes et probablement un peu plus. En réalité, ce n'est pas facile à estimer, car le collecteur n'a pas encore pu être ouvert. Il y a tellement à découvrir et à étudier sur ses bords que les équipes vont prendre le temps. Chaque grain de matière est précieux !