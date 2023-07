Astéroïdes : la NASA se prépare à récupérer les échantillons de Bennu

Le 10 mai 2021, la sonde OSIRIS-REx quittait le voisinage de l'astéroïde Bennu, qu'elle accompagnait depuis décembre 2018. Mais elle ne repartait pas les mains vides : dans la capsule placée sur son flanc se trouvent plusieurs centaines de grammes d'échantillons, capturés sur la surface de l'astéroïde.

Deux années sont passées, et OSIRIS-REx se rapproche de la Terre. Elle frôlera notre planète le 24 septembre prochain, avec un objectif très particulier, larguer ses échantillons pour que les équipes au sol puissent les récupérer. Pour cela, avec une trajectoire la plus précise possible, la capsule est équipée d'un bouclier thermique spécialement étudié pour résister à sa traversée et son freinage dans notre atmosphère, avant d'ouvrir un parachute, de freiner encore, puis de toucher le sol dans le désert de l'Utah, aux États-Unis. La zone est située à environ 130 km au sud de Salt Lake City, et correspond à une base militaire : l'Utah Test and Training Range.