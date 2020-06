Des roches brisées par les températures à la surface de l'astéroïde Bennu

126°C au soleil, et -160°C à l'ombre… Répétez toutes les quatre heures et vingt minutes, et vous aurez une idée de ce que les rochers à la surface de l'astéroïde Bennu subissent depuis des millions d'années. Dans ces conditions, il ne semble pas surprenant que, lors de ses passages les plus proches de Bennu, la sonde de la NASA ORISIS-REx, ait observé des fissures et des séparations sur certaines roches à la surface.

Pourtant… « C'est la première fois qu'on peut observer ce processus, que nous appelons fracturation thermique, sur un objet sans atmosphère », explique Jamie Molaro, premier auteur d'une étude parue dans Nature communications.