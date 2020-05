D'où viens-tu, Ryugu ? Les équipes scientifiques étudient la surface de l'astéroïde

À l'œil nu, nous n'y verrions aucune différence : l'astéroïde Ryugu est sombre comme un morceau de charbon. Mais en passant 18 mois à proximité immédiate de ce corps céleste au cours de sa mission, la sonde Hayabusa2 a pu collecter des images de Ryugu qui permettent d'identifier des différences.

Une partie de la surface présente plus de reflets bleus à l'équateur et aux pôles, en contraste avec un matériel plus rougeâtre aux latitudes moyennes. Mais les équipes scientifiques ont montré qu'il n'y a pas de « zone frontière » entre les deux : les éléments les plus anciens à la surface sont plutôt rouges, tandis que les arêtes récentes et les cassures sont plutôt bleues.