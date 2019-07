Hayabusa2 a atterri avec succès sur Ryugu et nous a envoyé quelques images

© JAXA

4 secondes avant l'impact © JAXA

Un succès prometteur

Au moment de l'impact © JAXA

4 secondes après l'impact © JAXA

Quelques instants après le contact © JAXA

Une mission menée d'une main de maitre

Source : JAXA

À cette occasion, L'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a dévoilé quelques images surprenantes que vous pouvez voir ici.Le jeudi 11 juillet 2019, Hayabusa2 est parvenu à effectuer sonavec Ryugu en se posant brièvement à sa surface, non loin du cratère qu'elle avait précédemment créé à l'aide de son impacteur muni d'une charge explosive.Cette mission prometteuse dont le but est d'en apprendre plus à propos de, grâce à l'étude de ce corps céleste primitif, devrait permettre aux scientifiques d'analyser en détail la poussière de roche ainsi collectée puisque la sonde devrait effectuer son retour sur Terre d'ici décembre 2020.Le premierdu « Faucon pèlerin » (c'est le nom d'Hayabusa en français) lui avait permis de collecter des poussières de roche de surface ; cette fois-ci ce second essai était programmé pour collecter, lesquelles ont pu être soulevées grâce à l'impact explosif réalisé début avril À l'heure actuelle, nous savons qu'Hayabusa a correctement atterri sur Ryugu, en témoigne ces images, mais il est encore trop tôt pour savoir si la collecte de poussière à bien eu lieu. À ce sujet, le directeur de recherche du programme Hayabusa, Takashi Kubota, a déclaré :Concernant l'analyse future de ces deux échantillons de roches, qui ne pourra avoir lieu que si la capsule parvient à rejoindre la terre ferme, Seiichiro Watanabe, responsable de la mission, explique :Les ambitions de la JAXA paraissent claires avec la mission Hayabusa, l'agence japonaise a ici démontré ses capacités avec ce. Après une réussite convaincante, mais jonchée de problèmes techniques, de la mission Hayabusa première du nom - et qui malheureusement n'était parvenu qu'à ramener quelques minuscules échantillons de l'en 2010 après 7 ans de périple - la JAXA a persévéré avec Hayabusa2.Lancée en décembre 2014, la sonde Hayabusa2 a effectué un voyage de pas moins depour atteindre Ryugu, son objectif pourtant situé à 340 millions de kilomètres de la Terre mais ne pouvant être atteint par une trajectoire directe. En orbite autour de Ryugu depuis juin 2018, la sonde japonaise n'a pas chômé puisqu'elle y a déposé deux microrobots , ainsi que Mascot , un engin franco-allemand. Ce n'est qu'ensuite que la sonde a réalisé son premierpuis a envoyé son(SCI) à la surface de l'astéroïde.Si la mission se poursuit avec autant de réussite, Hayabusa2 deviendra la 2ème sonde à ramener de la poussière d'astéroïde sur Terre. En 2023, OSIRIS-REx , la sonde spatiale de la NASA pourrait bien elle aussi rapporter de très précieux échantillons de l'