Le robot Mascot se pose avec succès sur l’astéroïde Ryugu pour une mission express

Une gravité très faible et à risque

Mieux comprendre l'apparition de l'eau et de la vie sur la Terre

325 millions de kilomètres : voilà la distance qui sépare l'atterrisseur Mascot de la Terre, de laquelle il a décollé le 3 décembre 2014 grâce à la sonde spatiale japonaise. Mascot, pour, est le fruit d'une collaboration étroite entre le centre spatial allemand (DLR) et le Centre national d'études spatiales (CNES). Une coopération à succès, puisque le robot a réussi à atterrir sur l'astéroïde Ryugu dans la nuit du 2 au 3 octobre, apprend-on par le biais d'un communiqué du CNES Pour ce faire, l'engin spatial nippon Hayabusa2, stationné à proximité de l'objet céleste depuis le 27 juin 2018 ( deux autres petits rovers japonais ont aussi été largués il y a quelques semaines ), s'est rapproché à hauteur de 60 mètres avant d'activer la séparation avec le robot Mascot. La descente s'est alors effectuée lentement - 15 centimètres par seconde - sur une période de 20 minutes environ.Comme le précise le compte Twitter du CNES , les données qui transitent via Hayabusa2 parcourent des millions de kilomètres, provoquant un délai de 18 minutes entre leur envoi et leur réception. Autre crainte émise par les scientifiques : la capacité de Mascot à se réceptionner sans encombre sur Ryugu, dont la gravité se veut beaucoup plus faible que celle de notre planète., a ainsi rassuré l'agence. A Mascot désormais de mettre les bouchées doubles pour récolter le plus de données possible, sa « durée de vie » étant estimée entre 12 et 15 heures, la faute à des batteries n'utilisant pas les rayons du soleil pour faire le plein d'énergie.Les objectifs de la mission sont nombreux :, énumère le communiqué de presse . Les résultats trouvés au cours des prochains mois seront vraisemblablement suivis avec attention par la communauté scientifique.