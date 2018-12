OSIRIS-REx : la sonde va se poser sur l'astéroïde Bennu ce soir à 18h

© NASA/Goddard/University of Arizona

La mythologie égyptienne à l'honneur

Pourquoi étudier cet astéroïde ?

géocroiseur Apollo

En direct sur le stream de la NASA à partir de 17h45

Partie de notre bonne vieille planète le 9 septembre 2016 avec l'aide d'une fusée Atlas V 411,a effectué un bien long périple avant de parvenir jusqu'à sa destination.L'astéroïde(francisé en Bénou), qui tire son nom d'une divinité de la mythologie égyptienne possiblement à l'origine du Phoenix, n'est en effet pas si simple à atteindre. OSIRIS-REx n'a ainsi pas pu suivre une trajectoire directe, mais a déjà dû boucler une orbite complète autour du Soleil afin de gagner en vitesse.Tirant elle aussi son nom de la mythologie égyptienne, OSIRIS-REx est un acronyme qui signifie. L'objectif de la mission est d'étudier et d'analyser Bennu durant un an et demi afin de trouver un site d'échantillonnage, puis de ramener quelques fragments de son sol sur Terre.est un gros rocher. Il mesure quelque 492 mètres de diamètre et décrit une orbite de 1,2 an autour du Soleil. Il est ce qu'on appelle un: son périhélie est inférieur à une unité astronomique (distance Terre - Soleil) et coupe donc l'orbite de la Terre. A ce titre, et même si le risque d'impact est infime, Bennu représente un danger potentiel pour notre planète : en se rapprochant à moins de 300 000 km de la Terre tous les six ans, il n'est pas improbable qu'il nous percute dans plusieurs centaines d'années, notamment en raison dequi peut changer le demi-grand axe d'un astéroïde ainsi que sa rotation.Mais les objectifs scientifiques de la mission ne s'arrêtent pas à la seule compréhension de l'effet Yarsovsky. Le but premier de cette mission est d'ailleurs de ramener sur Terre un échantillon de régolithe de l'astéroïde afin de l'étudier en profondeur. Ces analyses pourraient permettre de répondre à certaines questions et apporter une meilleure compréhension à propos de la formation du système solaire.Une mission de l'agence spatiale japonaise (JAXA) reprend également ces objectifs.se trouve en effet à 20 km de l'astéroïdedepuis le 27 juin 2018. Elle est parvenue à larguer 2 rovers sur le sol de l'astéroïde, ainsi que l'atterrisseur franco-allemandqui est parvenu à atteindre sa surface le 3 octobre 2018.Un autre rover devrait être déployé sur Ryugu en 2019 avant que Hayabusa 2 ne s'approche de l'objet pour en récupérer plusieurs échantillons grâce à son système de prélèvement.Pour suivre l'événement, rien de plus simple puisque la NASA le diffuse depuis plusieurs plateformes : Facebook Live, Ustream, YouTube, ainsi que son site web officiel. Vous pouvez aussi le retrouver directement ci-dessous !