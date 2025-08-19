L'annonce du gouvernement français marque un tournant pour l'Europe spatiale Après les deux premiers succès récents d'Ariane 6, le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, et le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, ont confirmé mardi 19 août avoir accordé une licence de dix ans à l'industriel italien Avio, nouveau locataire à Kourou.