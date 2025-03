Le système comprend aussi un segment sol utilisateur qui permet l'interopérabilité avec les satellites radar allemands SARah, et les satellites italiens Cosmo-SkyMed Second Generation. Cette architecture intégrée offre aux états-majors une combinaison de différentes sources d'imagerie spatiale, qui enrichit considérablement leur compréhension situationnelle et leur capacité d'analyse des zones d'intérêt.