Le 16 décembre 2024 pourrait presque être considéré comme un jour historique pour le spatial européen. La Commission européenne vient de concrétiser son projet d'infrastructure de résilience et d'interconnectivité par satellite (IRIS²), en signant un contrat de concession avec le consortium SpaceRISE, dont Orange et Thales font partie des partenaires. Cette constellation satellitaire multi-orbitale, prévue pour 2030, doit combiner innovation technologique et ambition stratégique pour garantir l'indépendance numérique de l'Europe, vis-à-vis des États-Unis et d'acteurs comme SpaceX, notamment, avec Starlink.