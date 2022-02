Connectivité par satellite et gestion du trafic spatial : l'UE sort du bois et fait ses propositions de régulation

Le programme spatial de l'Union européenne fournit aujourd'hui des données et services précieux dans des domaines comme les transports, le lutte contre le réchauffement climatique, l'agriculture et la réaction aux crises. Et pour préserver voire profiter davantage des bienfaits procurés par l'espace, l'UE doit s'adapter, faisant face notamment à une concurrence internationale plus féroce. C'est donc dans le cadre du plan d'action sur les synergies entre les industriels civile, spatiale et de la défense, que l'Union veut lancer un système de connectivité par satellite sécurisé et maintenir un environnement spatial à la fois sûr et viable. Tant pour son économie que pour sa population.