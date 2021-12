Le directeur de l'ESA n'apprécie pas que les gouvernements donnent carte blanche à Elon Musk

Josef Aschbacher estime ainsi que la complaisance des pays européens avec le réseau Internet Starlink risque d’avoir un impact direct sur le secteur spatial privé du Vieux Continent, qui n’aura pas assez de marche de manœuvre pour se développer tant SpaceX occupe déjà une place importante en orbite basse – zone qui se situe entre 250 et 1 500 km d'altitude. « L'espace sera beaucoup plus restrictif [en termes de] fréquences et de créneaux orbitaux. Les gouvernements d'Europe devraient collectivement avoir intérêt à donner aux fournisseurs européens des chances égales de jouer sur un marché équitable », a affirmé le directeur général de l’ESA.