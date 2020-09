Les satellites SpaceX, même peints, gâchent les nuits des astronomes

Une situation problématique pour Meredith Rawls, astronome à l’Université de Washington qui travaille sur le télescope Vera Rubin. Celui-ci, qui sera finalisé en 2021, aura pour mission de capturer des images panoramiques notamment utilisées pour les recherches sur la matière noire et l’énergie sombre, l’identification de phénomènes astrophysiques rares ou plus prosaïquement la cartographie des astéroïdes. Or, les satellites Starlink risquent d'entraver son activité : « Cela crée beaucoup d'erreurs systémiques... Et cause pas mal de gâchis », estime Meredith Rawls.