On l'oublie parfois face aux clichés des télescopes spatiaux, mais la majorité des observations de l'Univers, des détections d'exoplanètes, d'astéroïdes ou comètes ont lieu depuis la Terre. Et plus le sujet d'étude est lointain, plus le temps d'exposition est long, plus le nombre de perturbations possibles est important.

Depuis 2019 et les premiers déploiements de Starlink, associations, chercheurs et instituts préviennent : leur discipline est lentement en train de changer pour toujours, et ils n'ont aucun moyen d'action concret face aux industriels. Certains, comme SpaceX, ont mis en place des programmes particuliers, et Starlink par exemple, pour une constellation de plus de 6 000 satellites actifs, agit pour qu'ils soient moins visibles.

Ces efforts sont toutefois parfois limités : la dernière génération de satellites Starlink émet trop d'ondes radio, masquant pour certains télescopes (comme le LOFAR européen, Low Frequency Array) des sources du ciel profond. Mais surtout, les astronomes ne sont pas au bout de leurs peines.