Les habitants du nord de la France, mais aussi d'Alsace et de Moselle, ont eu droit à un spectacle particulier le mardi 27 août au soir, aux environs de 21h30. Une grande traînée de feu a en effet à ce moment illuminé leur ciel d'été.

L'image, capturée par de nombreux internautes, faisait penser à une météorite entrée dans l'atmosphère, et qui serait en train de se désintégrer en plusieurs morceaux. « On a vu un énorme objet lumineux dans le ciel avec une traînée derrière et il semblait vraiment se fragmenter et se décomposer. C'était assez impressionnant parce que l'objet était assez lent » témoigne un Alsacien au journal France Info.