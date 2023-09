Plus de 200 satellites Starlink disparus en 2 mois… Mais que de passe-t-il au-dessus de nos têtes ?

Le projet Starlink est sans conteste l'un des fers de lance de SpaceX, et pour cause celui-ci est d'envergure : offrir un accès à internet en haut débit à l'aide de dizaines de milliers de satellites lancés en orbite basse autour de la Terre. L'objectif est que les zones géographiques souffrant d'une mauvaise connexion au réseau puissent bénéficier du Web de manière satisfaisante. Alors que la société vient de lancer ses satellites les plus évolués au mois de mars, les Starlink V2, d'autres disparaissent mystérieusement.