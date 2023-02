Starlink promet Internet partout dans le monde (et pour pas si cher)

Selon un courriel reçu par certains utilisateurs de Starlink, ce forfait utilise « les liaisons intersatellites de la société pour fournir une connectivité autour du globe ». Il coûtera 200 dollars par mois, en plus du kit de base à 599 dollars, et pourra être arrêté ou mis en pause à tout moment. L'entreprise précise que ce « service d'itinérance global » sera limité aux régions desservies par ses satellites et où elle a le droit d'opérer, en dépit de son appellation.