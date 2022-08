Starlink, l'internet par satellite est trop cher ? Le service divise son prix par deux en France

L'idée ? Prioriser les utilisateurs qui consomment moins de 250 Go de données par mois, tout en maintenant un accès illimité pour tous. Les plus gros consommateurs de data devraient donc voir leurs vitesses baisser une fois la barre des 250 Go franchie. « Les utilisateurs peuvent également choisir d’acheter des données supplémentaires pour récupérer la priorité à 10 €/100 Go. La priorisation est basée uniquement sur l’utilisation des données, sans tenir compte du fournisseur de contenu », précise Starlink dans un mail consulté par Numerama.