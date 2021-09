Le programme bêta de Starlink prendra fin en octobre

En l’espace d’un an, Starlink a considérablement étoffé sa constellation de satellites. Plus de 1 800 engins sont actuellement en orbite, l'objectif étant d'arriver à 12 000 aux alentours de 2025 et d'offrir une couverture mondiale. Les performances ont également progressé. SpaceX annonce des débits compris entre 50 et 150 mégabits par seconde en réception, et une latence de 20 à 40 ms.