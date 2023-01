Un accord entre SpaceX et la NSF devrait réduire l'impact de Starlink sur l'astronomie

Naturellement, ces efforts ne font pas tout. L'impact des mégaconstellations, dont SpaceX n'est finalement qu'un des pionniers (avec OneWeb, dont les 600 satellites en orbite sont moins visibles, mais perturbent plus en matière de signaux), ne cesse de croître et est encore mal documenté. La situation change vite, et les outils au sol et les stratégies en vol évoluent aussi. Reste que le problème est présent, que les projections sont pessimistes et que les perturbations devraient se renforcer dans les années à venir. Tous les acteurs n'auront pas non plus la réactivité et la clarté d'échange que SpaceX a pu mener avec la NSF. De plus, les discussions s'échauffent déjà autour d'autres acteurs comme Amazon avec Kuiper ou AST Spacemobile avec les gigantesques antennes de ses satellites BlueWalker.