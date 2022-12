SpaceX va pouvoir envoyer 7500 nouveaux satellites Starlink, et dévoile une offre pour les militaires

En effet, non seulement ce sont 20 000 satellites de moins que demandé, mais le contrôle sur les opérateurs s'est (un peu) affermi. Des orbites plus limitées, des capacités de désorbitation obligatoires en moins de 5 ans, la FCC s'est donné de nouveaux outils. Y compris un compte des satellites en panne à l'année, qui ne doit pas dépasser un certain seuil, sans quoi de nouveaux déploiements sont interdits. L'agence américaine a également demandé plus de travaux sur les fréquences, l'amélioration des catalogues en orbite et une meilleure coordination avec les autres opérateurs de constellations, qu'elles soient spécifiques aux communications (comme OneWeb ou Kuiper) ou non (comme Planet ou Spire).